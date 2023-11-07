Руслан РОТАНЬ: У меня есть простой план как исправить ситуацию Александрии
Главный тренер «Александрии» поделился мыслями после поражения от «Днепра-1»
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился мыслями после поражения от «Днепра-1» (0:1) в матче 13-го тура УПЛ.
– Руслан Петрович, оцените уровень игры вашей команды, что не удалось для достижения положительного результата?
– Ребята стремились к победе, были моменты, но мы их не реализовали. Если говорить по матчу, то здесь много не скажешь, четыре воздушные тревоги в течение матча – это для нас впервые, очень сложно для игроков заходить каждый раз, а потом начинать все сначала, как по мне, матч не получился целостным.
– Насколько вам приятно было вернуться на родную для вас «Днепр-Арену» и была ли для вас эта игра принципиальной?
– Мне приятно возвращаться на «Днепр-Арену» – это родной стадион, но принципиальности никакой не было.
– Есть ли у вас план, как исправлять ситуацию «Александрии» в следующих матчах?
– Есть очень простой план и вы его знаете.
После 13-го тура чемпионата «Александрия» упала на 14-е место в турнирной таблице. У команды Руслана Ротаня всего 10 очков в 13 матчах.
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- да, у меня был какой то план!