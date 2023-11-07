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Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 12:08 |
174
0

Тренер Полесья – о матче с Кривбассом: «Результат по игре»

Владимир Кныш прокомментировал результат матча своей команды

07 ноября 2023, 12:08 |
174
0
Тренер Полесья – о матче с Кривбассом: «Результат по игре»
ФК Полесье. Владимир Кныщ

Тренер житомирского «Полесья» Владимир Кныш прокомментировал результат матча 13-го тура УПЛ против «Кривбасса» (1:1).

– Как оцените результат?

– Результат по игре. Что нам удалось: не давали «Кривбассу» возможности проводить быстрые атаки. Но и мы немного моментов создали. Все закономерно.

– «Полесье» начало играть лучше именно во втором тайме. С чем это связано?

– Мы проигрывали и нам надо было прилагать усилия для того, чтобы сравнять счет. Действительно, в первые 15 минут второго тайма мы действовали активнее и заслужили этот гол. В дальнейшем где-то, возможно, не хватило сил. Ведь недавно играли в Кубке Украины, силы игроков не безграничны.

– Выход Козака – это, по сути, реакция на действия команды в первом тайме?

– Да, хотя это было запланировано заранее. Он сыграл много матчей без замен до этого. В целом сыграл хорошо. Его гол? Шикарный.

– То, что команда насыщенно провела эту неделю, как-то повлияло на сегодняшний матч?

– Учитывая то, что «Кривбасс» очень быстро переходит из обороны в атаку, нам было трудно этому противостоять на фоне тех нагрузок, которые были на этой неделе. Но мы справились, ребята выполнили установку на игру.

Из-за потерянных очков в этом матче «Полесье» упали на 3-ю строчку в турнирной таблице. В активе житомирян 26 очков в 13 матчах чемпионата.

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Владимир Кныш Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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