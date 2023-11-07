Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис КУЗЫК: «Считаю, что Кривбасс потерял 2 очка, а не набрал одно»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 11:51 | Обновлено 07 ноября 2023, 12:07
178
0

Денис КУЗЫК: «Считаю, что Кривбасс потерял 2 очка, а не набрал одно»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Полесьем»

07 ноября 2023, 11:51 | Обновлено 07 ноября 2023, 12:07
178
0
Денис КУЗЫК: «Считаю, что Кривбасс потерял 2 очка, а не набрал одно»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал ничью с «Полесьем» (1:1) в матче 13-го тура УПЛ и рассказал о своем забитом голе.

– Денис, поздравляем с голом. Как тебе игра?

– В принципе была очень хорошая игра, встретились две равные команды. Было много борьбы, все хотели победить, но 1:1 – закономерный результат сегодня.

– Относительно твоего гола. Сначала его отменили, но после просмотра VAR засчитали. Как это прокомментируешь?

– Я спросил у защитника «Полесья» потом, остался ли он или вышел в момент передачи. Он сказал, что вышел. Честно говоря, сначала не поверил, что гол засчитают. Но хорошо, что арбитры разобрались в ситуации. Рад, что забиваю два матча подряд. В дальнейшем также буду добросовестно работать, чтобы демонстрировать хороший футбол и помогать «Кривбассу».

– «Кривбасс» больше потерял два очка, или набрал одно?

– Считаю, что потерял. Ведь хотим получать как можно больше побед. Но и одно очко в таком матче – неплохой показатель. Тем более, «Полесье» «дышит» нам в спину.

«Кривбасс» остается на 1-м месте УПЛ после 13 сыгранных туров, но у «Днепра-1» такое же количество очков – 27.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: У меня есть простой план как исправить ситуацию Александрии
Тренер Полесья – о матче с Кривбассом: «Результат по игре»
Ярослав КАРАБИН: «Оболонь показала свой агрессивный характер»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Денис Кузык
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
Футбол | 07 ноября 2023, 09:00 1
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о футбольных новаторах

ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Футбол | 06 ноября 2023, 16:55 76
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»

Украинский журналист объяснил, почему Украина должна сыграть против «Лехии»

Тейтум и Карри – лучшие игроки прошедшей недели в своих конференциях НБА
Баскетбол | 07.11.2023, 10:17
Тейтум и Карри – лучшие игроки прошедшей недели в своих конференциях НБА
Тейтум и Карри – лучшие игроки прошедшей недели в своих конференциях НБА
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Теннис | 07.11.2023, 00:50
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Футбол | 07.11.2023, 00:45
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
05.11.2023, 19:15 22
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
05.11.2023, 15:26
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 15
Футбол
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
06.11.2023, 18:49 4
Футбол
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
06.11.2023, 00:10 8
Футбол
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
05.11.2023, 16:16 14
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем