Денис КУЗЫК: «Считаю, что Кривбасс потерял 2 очка, а не набрал одно»

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал ничью с «Полесьем» (1:1) в матче 13-го тура УПЛ и рассказал о своем забитом голе.

– Денис, поздравляем с голом. Как тебе игра?

– В принципе была очень хорошая игра, встретились две равные команды. Было много борьбы, все хотели победить, но 1:1 – закономерный результат сегодня.

– Относительно твоего гола. Сначала его отменили, но после просмотра VAR засчитали. Как это прокомментируешь?

– Я спросил у защитника «Полесья» потом, остался ли он или вышел в момент передачи. Он сказал, что вышел. Честно говоря, сначала не поверил, что гол засчитают. Но хорошо, что арбитры разобрались в ситуации. Рад, что забиваю два матча подряд. В дальнейшем также буду добросовестно работать, чтобы демонстрировать хороший футбол и помогать «Кривбассу».

– «Кривбасс» больше потерял два очка, или набрал одно?

– Считаю, что потерял. Ведь хотим получать как можно больше побед. Но и одно очко в таком матче – неплохой показатель. Тем более, «Полесье» «дышит» нам в спину.

«Кривбасс» остается на 1-м месте УПЛ после 13 сыгранных туров, но у «Днепра-1» такое же количество очков – 27.