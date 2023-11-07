Артем Довбик попал в команду лучших игроков 12-го тура Ла Лиги

Украинский нападающий испанской «Жироны» попал в символическую сборную Артем Довбик попал в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Ла Лиги по версиям WhoScored и SofaScore.

В матче против «Осасуны» (4:2) 26-летний нападающий отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. 2-й ассист Артема стал победным, а гол с его передачи забил другой украинец – Виктор Цыганков. Болельщики «Жироны» ранее признали Довбика лучшим игроком матча.

Статистический портал WhoScored оценил выступление Артема Довбика в 8.6 баллов из 10 возможных. Их коллеги из SofaScore считают, что украинец заслужил более высокую оценку – 9.0. Виктор Цыганков получил от обоих изданий одинаковую оценку – 7.3, чего, к сожалению, не хватило для попадания в символическую сборную тура.