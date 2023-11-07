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  4. Артем Довбик попал в команду лучших игроков 12-го тура Ла Лиги
Испания
07 ноября 2023, 11:22 |
937
1

Артем Довбик попал в команду лучших игроков 12-го тура Ла Лиги

Украинский нападающий «Жироны» поразил и WhoScored, и SofaScore

07 ноября 2023, 11:22 |
937
1
Артем Довбик попал в команду лучших игроков 12-го тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий испанской «Жироны» попал в символическую сборную Артем Довбик попал в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Ла Лиги по версиям WhoScored и SofaScore.

В матче против «Осасуны» (4:2) 26-летний нападающий отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. 2-й ассист Артема стал победным, а гол с его передачи забил другой украинец – Виктор Цыганков. Болельщики «Жироны» ранее признали Довбика лучшим игроком матча.

Статистический портал WhoScored оценил выступление Артема Довбика в 8.6 баллов из 10 возможных. Их коллеги из SofaScore считают, что украинец заслужил более высокую оценку – 9.0. Виктор Цыганков получил от обоих изданий одинаковую оценку – 7.3, чего, к сожалению, не хватило для попадания в символическую сборную тура.

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Артем Довбик Жирона лучшая команда Ла Лига чемпионат Испании по футболу SofaScore WhoScored Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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CheMP
красава! так держать!
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