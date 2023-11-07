Роналду не сыграет в матче азиатской Лиги чемпионов против Аль-Духаиля
Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру дал португальцу отдохнуть
Форвард «Аль-Насра» из Саудовской Криштиану Роналду пропустит гостевой матч группового этапа азиатской Лиги чемпионов против катарского «Аль-Духаиля».
«Журналисты должны уважать меня так же, как я уважаю их. Я не говорил, что Роналду не способен сыграть и не отстранял его от этого матча. Роналду играл 48 часов назад, а перед тем у него был матч с дополнительным временем. Его физическое состояние не позволяет сыграть против «Аль-Духаиля» и не я решил обойтись без него.
Криштиану не играл во многих наших матчах. Команда не первый раз сыграет без него. Знаю, что Роналду хотят видеть в матчах, но в «Аль-Насре» есть целая группа звездных игроков – Садио Мане, Марцело Брозович и другие», – сказал главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру.
Напомним, что матч между «Аль-Духаилем» и «Аль-Насром» пройдет сегодня, 7 ноября, и начнется в 12:00 по киевскому времени.
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