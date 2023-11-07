Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду не сыграет в матче азиатской Лиги чемпионов против Аль-Духаиля
Саудовская Аравия
07 ноября 2023, 10:59 | Обновлено 07 ноября 2023, 11:02
55
0

Роналду не сыграет в матче азиатской Лиги чемпионов против Аль-Духаиля

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру дал португальцу отдохнуть

07 ноября 2023, 10:59 | Обновлено 07 ноября 2023, 11:02
55
0
Роналду не сыграет в матче азиатской Лиги чемпионов против Аль-Духаиля
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» из Саудовской Криштиану Роналду пропустит гостевой матч группового этапа азиатской Лиги чемпионов против катарского «Аль-Духаиля».

«Журналисты должны уважать меня так же, как я уважаю их. Я не говорил, что Роналду не способен сыграть и не отстранял его от этого матча. Роналду играл 48 часов назад, а перед тем у него был матч с дополнительным временем. Его физическое состояние не позволяет сыграть против «Аль-Духаиля» и не я решил обойтись без него.

Криштиану не играл во многих наших матчах. Команда не первый раз сыграет без него. Знаю, что Роналду хотят видеть в матчах, но в «Аль-Насре» есть целая группа звездных игроков – Садио Мане, Марцело Брозович и другие», – сказал главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру.

Напомним, что матч между «Аль-Духаилем» и «Аль-Насром» пройдет сегодня, 7 ноября, и начнется в 12:00 по киевскому времени.

По теме:
Лига чемпионов Азии. Митрович снова забил за Аль-Хиляль. Есть разгром 9:0
Аль-Иттихад с Бензема и Канте сенсационно уступил клубу из Ирака в ЛЧ Азии
Роналду забил и ассистировал. Аль-Наср победил Аль-Халидж
Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Духаиль Луиш Каштру
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Футбол | 07 ноября 2023, 04:43 11
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас

Форвард «Челси» оформил хет-трик, но мог отдать голевой пас на Михаила

Элина СВИТОЛИНА: Матч против Азаренко на Уимблдоне – самый яркий в карьере
Теннис | 07 ноября 2023, 05:17 1
Элина СВИТОЛИНА: Матч против Азаренко на Уимблдоне – самый яркий в карьере
Элина СВИТОЛИНА: Матч против Азаренко на Уимблдоне – самый яркий в карьере

Элина дала большое интервью Daily Mail

Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Теннис | 07.11.2023, 01:25
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 ноября
Футбол | 07.11.2023, 07:20
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 ноября
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Футбол | 06.11.2023, 22:50
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
05.11.2023, 21:46 5
Футбол
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
07.11.2023, 00:50 13
Теннис
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
06.11.2023, 16:55 76
Футбол
Известны все участники клубного ЧМ-2023
Известны все участники клубного ЧМ-2023
05.11.2023, 10:16 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 1
Бокс
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
06.11.2023, 00:10 8
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
06.11.2023, 19:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем