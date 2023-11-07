7 ноября в 13:00 проходит матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Барселона» U-19.

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Команды играют на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт.

В другом поединке 4-го тура в группе H в 16:30 встретятся «Порту» U-19 и «Антверпен» U-19.

Горняки имеют 3 очка и занимают третье место в группе. Лучшая команда выйдет в 1/8 финала, а вторая – в 1/16 финала.

Юношеская лига УЕФА. Группа H

Шахтер U-19 – Барселона U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.