Другие новости07 ноября 2023, 01:31 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 ноября
Важные события во всех видах спорта
07 ноября 2023, 01:31 |
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Во вторник, 7 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Шахтер Донецк – Барселона
19:45 Боруссия Дортмунд – Ньюкасл
22:00 Манчестер Сити – Янг Бойз
22:00 Милан – ПСЖ
ТЕННИС
11:30 Себастьян Офнер – Виталий Сачко
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