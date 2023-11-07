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07 ноября 2023, 01:31 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 ноября

Важные события во всех видах спорта

07 ноября 2023, 01:31 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Шахтер Донецк – Барселона

Favbet 11.50 – 6.61 – 1.29

19:45 Боруссия Дортмунд – Ньюкасл

Favbet 2.74 – 3.77 – 2.60

22:00 Манчестер Сити – Янг Бойз

Favbet 1.08 – 15.50 – 41.00

22:00 Милан – ПСЖ

Favbet 3.15 – 3.74 – 2.32

ТЕННИС

11:30 Себастьян Офнер – Виталий Сачко

Favbet 1.45 – 2.76

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Источник Sport.ua
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