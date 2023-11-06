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WTA
06 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:32
485
0

Определена лучшая пара на Итоговом турнире WTA

Трофей завоевали немка Зигемунд с напарницей

06 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:32
485
0
Определена лучшая пара на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд (справа)

В Канкуне (Мексика) состоялся финальный матч парного разряда Итогового турнира WTA.

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд в дуэте с Верой Звонаревой обыграли в двух сетах Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия). Решающая встреча турнира продолжалась 1 час 38 минут.

Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Финал

Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева [6] – Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) [8] – 6:4, 6:4

Зигемунд и Звонарева завоевали четвертый совместный титул в 2023 году. Ранее они выиграли турниры в Наньчане (Китай), Нинбо (Китай) и Вашингтоне (США).

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Итоговый турнир WTA Лаура Зигемунд Вера Звонарева Эллен Перес Николь Мелихар
Источник Sport.ua
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