Определена лучшая пара на Итоговом турнире WTA

В Канкуне (Мексика) состоялся финальный матч парного разряда Итогового турнира WTA.

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд в дуэте с Верой Звонаревой обыграли в двух сетах Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия). Решающая встреча турнира продолжалась 1 час 38 минут.

Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Финал

Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева [6] – Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) [8] – 6:4, 6:4

Зигемунд и Звонарева завоевали четвертый совместный титул в 2023 году. Ранее они выиграли турниры в Наньчане (Китай), Нинбо (Китай) и Вашингтоне (США).