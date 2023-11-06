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Лига чемпионов
06 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:55
371
0

Жюль КУНДЕ: «Шахтер – это не просто один игрок»

Игрок «Барселоны» – о предстоящей игре с донецкой командой

06 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:55
371
0
Жюль КУНДЕ: «Шахтер – это не просто один игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о потенциале донецкого «Шахтера» накануне встречи с «горняками» в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Шахтер» – это не просто один игрок, это команда, которая хорошо играет с мячом, если дать им время и не оказывать на них давление. Во втором тайме матча в Барселоне мы этого не делали, и соперник был хорош. В конце концов, это нам дорого стоило. Теперь мы постараемся не оставлять им времени на игру», – заявил Кунде на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Шахтер» – «Барселона» состоится в Гамбурге (ГЕрмания) 7 ноября, начало – в 19:45 по киевскому времени.

Победа позволит каталонцам досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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Жюль Кунде Лига чемпионов Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Барселона
Источник Террикон
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