Жюль КУНДЕ: «Шахтер – это не просто один игрок»
Игрок «Барселоны» – о предстоящей игре с донецкой командой
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о потенциале донецкого «Шахтера» накануне встречи с «горняками» в 4-м туре Лиги чемпионов.
«Шахтер» – это не просто один игрок, это команда, которая хорошо играет с мячом, если дать им время и не оказывать на них давление. Во втором тайме матча в Барселоне мы этого не делали, и соперник был хорош. В конце концов, это нам дорого стоило. Теперь мы постараемся не оставлять им времени на игру», – заявил Кунде на предматчевой пресс-конференции.
Матч «Шахтер» – «Барселона» состоится в Гамбурге (ГЕрмания) 7 ноября, начало – в 19:45 по киевскому времени.
Победа позволит каталонцам досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
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