Александр ЗУБКОВ: «Шахтер может конкурировать даже с Барселоной»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков перед матчем с «Барселоной» в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции.

– Александр, команда получила нового тренера перед первым матчем с «Барселоной». Насколько шансы на победу у «Шахтера» сейчас больше по сравнению с игрой в Испании?

– Мы понимаем, с кем будем играть, но не собираемся просто так отдавать три пункта. Поэтому, надеюсь, завтра покажем зубы.

– Новый тренер недавно пришел и уже успел провести три матча: с «Барселоной», четвертьфинал Кубка и с «Динамо». Как вы, игроки, помогаете Марино адаптироваться?

– Конечно, все произошло очень быстро, и мы уже знакомились в процессе. Было два матча, несколько тренировок, поэтому пока привыкаем к новым требованиям, хотим больше играть с мячом, растем вместе.

– Учитывая дисквалификацию Ефима Конопли как подстраиваешься к взаимодействию с Георгием Гочолеишвили?

– У них одинаковые функции, поэтому нет проблем, если честно.

– В таких больших матчах, как с «Барселоной», хочется больше придерживаться фирменного игрового стиля «Шахтера» или, все же, довлеет результат?

– Думаю, второй тайм в Испании показал, что мы можем конкурировать даже с «Барселоной». Поэтому надеюсь, что завтра будем с первых минут так действовать.

– Завтра вторая игра на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге. Как атмосфера на этой арене?

– Замечательная атмосфера! Надеюсь, завтра наши болельщики придут на стадион и вместе с немецкими фанатами будут поддерживать нас.

Игра «Шахтер» – «Барселона» состоится 7 ноября, начало - в 19:45 по киевскому времени.