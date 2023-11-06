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  4. Александр ЗУБКОВ: «Шахтер может конкурировать даже с Барселоной»
Лига чемпионов
06 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:41
323
12

Александр ЗУБКОВ: «Шахтер может конкурировать даже с Барселоной»

Игрок «Шахтера» – о предстоящей игре с каталонцами

06 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:41
323
12
Александр ЗУБКОВ: «Шахтер может конкурировать даже с Барселоной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков перед матчем с «Барселоной» в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции.

– Александр, команда получила нового тренера перед первым матчем с «Барселоной». Насколько шансы на победу у «Шахтера» сейчас больше по сравнению с игрой в Испании?
– Мы понимаем, с кем будем играть, но не собираемся просто так отдавать три пункта. Поэтому, надеюсь, завтра покажем зубы.

– Новый тренер недавно пришел и уже успел провести три матча: с «Барселоной», четвертьфинал Кубка и с «Динамо». Как вы, игроки, помогаете Марино адаптироваться?
– Конечно, все произошло очень быстро, и мы уже знакомились в процессе. Было два матча, несколько тренировок, поэтому пока привыкаем к новым требованиям, хотим больше играть с мячом, растем вместе.

– Учитывая дисквалификацию Ефима Конопли как подстраиваешься к взаимодействию с Георгием Гочолеишвили?
– У них одинаковые функции, поэтому нет проблем, если честно.

– В таких больших матчах, как с «Барселоной», хочется больше придерживаться фирменного игрового стиля «Шахтера» или, все же, довлеет результат?
– Думаю, второй тайм в Испании показал, что мы можем конкурировать даже с «Барселоной». Поэтому надеюсь, что завтра будем с первых минут так действовать.

– Завтра вторая игра на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге. Как атмосфера на этой арене?
– Замечательная атмосфера! Надеюсь, завтра наши болельщики придут на стадион и вместе с немецкими фанатами будут поддерживать нас.

Игра «Шахтер» – «Барселона» состоится 7 ноября, начало - в 19:45 по киевскому времени.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 12
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Wlad West
Очень интеллектуальное лицо, такое творческое...
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+3
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Александр Белогубко
Зачем несёшь чушь --ШД только для УПЛ 
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+2
easterly
Гы)))))
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+2
DK1961
Вы хотя бы не больше трех банок пропустите от Барсы Не монзулиха ведь судить вас будет. А конкурировать вы будете в ближайшем матче с Днепром-1 - при нормальном судействе (я надеюсь).
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+1
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AK.228
Поки що тільки с жіночим ФК))
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+1
John Week
Ага, приблизно як русня з США
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+1
DK1961
"...Ой , дибіл, ти так і перед першим матчем писав… потім смоктав Шольцу"
___________________________________________________________________________
___________
Конкретно для этой кротошавки: я перед первым матчем с Барсой НИЧЕГО не писал - ну да врать вы, со времен Янука привыкли. 
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0
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Tom😼
Серна мабуть їх там всіх на свої пілюлі присадив, бо таку маячню несуть на камеру. 
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0
New Zealander
Ну Зубков то точно должен показать зубы, фамилия этого требует
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-2
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