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  4. ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:02
5330
2

ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR

Днепряне не удвоили преимущество в матче с «Александрией»

06 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:02
5330
2
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Главный арбитр матча «Днепр-1» – «Александрия» Анастасия Романюк не засчитала супергол нападающего Алексея Гуцуляка после самого длинного просмотра VAR в истории футбола.

На 68-й минуте поединка 25-летний игрок удвоил преимущество днепрян. Но в начальной фазе атаки был зафиксирован офсайд у Александра Филиппова.

Сразу после забитого гола в Днепровской области объявили воздушную тревогу, из-за чего арбитр не успела посмотреть повтор эпизода. Между забитым голом Гуцуляка и его официальной отменой прошло больше часа.

ВИДЕО. Супергол Гуцуляка был отменен после самого длительного просмотра VAR

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Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Днепр-1 Днепр-1 - Александрия видео видео голов и обзор VAR
Источник FootballHub
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Комментарии 2
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introvert
Супергол Філіппова? Гол Гуцуляка через ОФСАЙД Філіппова.
Але дійсно шкода, бо момент був видовищний.
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+5
Gargantua
там еще 4 передачи было до гола.
такое часто отклоняют как причину отмены гола.
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+2
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