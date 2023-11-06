ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR

Главный арбитр матча «Днепр-1» – «Александрия» Анастасия Романюк не засчитала супергол нападающего Алексея Гуцуляка после самого длинного просмотра VAR в истории футбола.

На 68-й минуте поединка 25-летний игрок удвоил преимущество днепрян. Но в начальной фазе атаки был зафиксирован офсайд у Александра Филиппова.

Сразу после забитого гола в Днепровской области объявили воздушную тревогу, из-за чего арбитр не успела посмотреть повтор эпизода. Между забитым голом Гуцуляка и его официальной отменой прошло больше часа.

ВИДЕО. Супергол Гуцуляка был отменен после самого длительного просмотра VAR