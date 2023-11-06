ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
Днепряне не удвоили преимущество в матче с «Александрией»
Главный арбитр матча «Днепр-1» – «Александрия» Анастасия Романюк не засчитала супергол нападающего Алексея Гуцуляка после самого длинного просмотра VAR в истории футбола.
На 68-й минуте поединка 25-летний игрок удвоил преимущество днепрян. Но в начальной фазе атаки был зафиксирован офсайд у Александра Филиппова.
Сразу после забитого гола в Днепровской области объявили воздушную тревогу, из-за чего арбитр не успела посмотреть повтор эпизода. Между забитым голом Гуцуляка и его официальной отменой прошло больше часа.
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка был отменен после самого длительного просмотра VAR
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