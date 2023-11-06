Юрий Вирт: «В Шахтере сейчас нет лидера»

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился мнениями о нынешнем составе донецкого «Шахтера».

«Лидера в «Шахтере» пока нет. Именно вот яркого такого вожака. Однако в последних играх очень хорошо выглядит Александр Зубков. И дело не только в том, что он забил «Динамо» и «Виктории».

Вообще, уже не один год ключевым игроком является Тарас Степаненко. Стабильно высокий уровень игры показывает. Он – настоящий капитан. Ярослав Ракицкий таков, что может завести команду. Ветеран имеет очень много опыта.

Иногда лидерскую игру демонстрирует Георгий Судаков. Даниил Сикан тоже очень прибавил, но ему тоже не хватает стабильности. Хотя давайте вспомним его шикарную игру против «Антверпена», два гола провел.

Уже завтра, 7 ноября, «горняки» в матче 4-го тура Лиги чемпионов сыграют против «Барселоны», начало матча запланировано в 19:45.