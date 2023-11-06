Майк МЕНЬЯН: «Я хотел бы остаться в Милане»

Французский вратарь «Милана» Майк Меньян заявил, что не хочет покидать итальянскую команду:

«Я хотел бы остаться в «Милане», вы все это знаете. Я очень счастлив здесь. Новый контракт? Мы еще не начали переговоры, потому что сейчас не лучший момент для меня и для клуба».

Действующее соглашение 28-летнего голкипера действует до завершения сезона 2025/26. В этой кампании Майк Меньян провел 11 матчей за «Милан», пропустив 13 голов и 5 раз отыграв «на ноль». В матче 8-го тура Серии А против «Дженоа» француз получил красную карточку на 90+9-й минуте, из-за чего в ворота пришлось встать нападающему Оливье Жиру.