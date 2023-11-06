Названы 3 топ-клуба, которые претендуют на Флориана Вирца

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц заинтересовал английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также мюнхенскую «Баварию», сообщает британское издание Daily Mail.

Юрген Клопп лично заинтересован в трансфере и планирует использовать свои связи в Германии, чтобы привезти Флориана Вирца на «Энфилд».

«Фармацевты» оценивают трансферную стоимость 20-летнего немца в 92 миллиона евро, в то время как портал Transfermarkt дает вундеркинду лишь 85 миллионов.

В этом сезоне Флориан Вирц провел 15 матчей за «Байер», в которых отметился 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Испугать потенциальных покупателей могут крестообразные связки игрока, которые он порвал в сезоне 2021/22, пропустив почти 9 месяцев.