Рух – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Заключительный матч 13-го тура УПЛ начнется в 19:00
Сегодня, 6 ноября «Рух» во Львове на стадионе «Арена Львов» в матче тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Валерия Иващенко на матч:
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Эдсон, Теслюк, Рунич, Квасница.
«Оболонь»: Кичак, Прокопенко, Лукьянчук, Осман, Карась, Черненко, Дубко, Слободян, Косовский, Суханов, Краснопер.
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