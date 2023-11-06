Рух – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 6 ноября «Рух» во Львове на стадионе «Арена Львов» в матче тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Валерия Иващенко на матч:

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Эдсон, Теслюк, Рунич, Квасница.

«Оболонь»: Кичак, Прокопенко, Лукьянчук, Осман, Карась, Черненко, Дубко, Слободян, Косовский, Суханов, Краснопер.