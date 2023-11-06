Верес назовет стадион академии именем Героя Украины «Да Винчи»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин объявил, что совместно с акционерами они решили назвать стадион клубной академии в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, который 9 лет воевал против россии под позывным «Да Винчи»:

«Мы озвучили акционерам клуба идею назвать стадион на тренировочной базе клуба именем Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Это человек, который был добровольцем и девять лет воевал с оккупантами. Мы считаем, что детей нужно воспитывать на именах таких героев. Потому что это война не только за нашу землю и независимость. Это также война за наших детей и внуков. Дети, которые будут учиться и играть на этом стадионе академии «Верес» – будут играть на арене, которая будет носить имя Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло».

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.