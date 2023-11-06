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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:02
276
1

Верес назовет стадион академии именем Героя Украины «Да Винчи»

Арена академии ровенского клуба будет носить имя Дмитрия Коцюбайло

06 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 06 ноября 2023, 18:02
276
1
Верес назовет стадион академии именем Героя Украины «Да Винчи»
НК Верес

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин объявил, что совместно с акционерами они решили назвать стадион клубной академии в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, который 9 лет воевал против россии под позывным «Да Винчи»:

«Мы озвучили акционерам клуба идею назвать стадион на тренировочной базе клуба именем Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Это человек, который был добровольцем и девять лет воевал с оккупантами. Мы считаем, что детей нужно воспитывать на именах таких героев. Потому что это война не только за нашу землю и независимость. Это также война за наших детей и внуков. Дети, которые будут учиться и играть на этом стадионе академии «Верес» – будут играть на арене, которая будет носить имя Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло».

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.

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Верес Ровно Иван Надеин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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Александр Ад
Чого так поспішають з назвою.війна ще не закінчилася...
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