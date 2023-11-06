Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сейчас у игроков Сити лучшее настроение за многие годы»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал об атмосфере внутри коллектива:

«Сейчас у игроков «Манчестер Сити» лучшее настроение за много-много лет, не могу вспомнить, чтобы недавно было что-то похожее.

Йошко Гвардиол? Замечательный игрок. Я очень рад, что нам удалось его подписать. Он отличный человек и игрок».

С отличным настроением по состоянию на 5 ноября игроки «горожан» возглавляют турнирную таблицу, но уже вечером 6 ноября у «Тоттенхэма» будет шанс вырваться вперед – в 22:00 «шпоры» будут играть против «Челси».