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Франция
06 ноября 2023, 16:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:56
327
0

Самир НАСРИ: «На месте Мбаппе я бы остался в ПСЖ»

Известный экс-хавбек – о карьере Килиана Мбаппе

06 ноября 2023, 16:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:56
327
0
Самир НАСРИ: «На месте Мбаппе я бы остался в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри считает, что звездному форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе не стоит переходить в мадридский «Реал»:

«Если он уйдет, то оставит пробел, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков. Два года назад я сказал, что он лучший игрок мира, и я по-прежнему верю в это.

Я всегда говорил то, что чувствую: он из окрестностей Парижа, и я бы на его месте остался в «ПСЖ» вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать 15-ю Лигу чемпионов. А «ПСЖ» никогда ее не выигрывал».

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Самир Насри Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид
Источник Marca
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