Самир НАСРИ: «На месте Мбаппе я бы остался в ПСЖ»
Известный экс-хавбек – о карьере Килиана Мбаппе
Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри считает, что звездному форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе не стоит переходить в мадридский «Реал»:
«Если он уйдет, то оставит пробел, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков. Два года назад я сказал, что он лучший игрок мира, и я по-прежнему верю в это.
Я всегда говорил то, что чувствую: он из окрестностей Парижа, и я бы на его месте остался в «ПСЖ» вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать 15-ю Лигу чемпионов. А «ПСЖ» никогда ее не выигрывал».
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