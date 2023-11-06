Самир НАСРИ: «На месте Мбаппе я бы остался в ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри считает, что звездному форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе не стоит переходить в мадридский «Реал»:

«Если он уйдет, то оставит пробел, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков. Два года назад я сказал, что он лучший игрок мира, и я по-прежнему верю в это.

Я всегда говорил то, что чувствую: он из окрестностей Парижа, и я бы на его месте остался в «ПСЖ» вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать 15-ю Лигу чемпионов. А «ПСЖ» никогда ее не выигрывал».