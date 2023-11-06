Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 расторг контракт с игроком из-за «неуважения к клубу»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 16:13 | Обновлено 06 ноября 2023, 16:15
1517
1

Металлист 1925 расторг контракт с игроком из-за «неуважения к клубу»

Вадим Сологуб стал свободным агентом

06 ноября 2023, 16:13 | Обновлено 06 ноября 2023, 16:15
1517
1
Металлист 1925 расторг контракт с игроком из-за «неуважения к клубу»
ФК Металлист 1925. Вадим Сологуб

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о прекращении сотрудничества с 19-летним полузащитником первой команды Вадимом Сологубом.

Молодой футболист присоединился к клубу весной 2023 года. Вадим подписал с клубом контракт до конца 2026 года, но отработать его до конца не получилось. «Металлист 1925» обвиняет игрока в систематических проявлениях неуважения к клубу и пренебрежении тренировочным процессом, что и стало причиной расставания сторон.

До перехода в харьковскую команду на профессиональном уровне Сологуб играл за юношескую команду львовского «Руха» и перволиговый «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

По теме:
Остап ПРИТУЛА: «Академия Руха – одна из лучших в Европе»
Днепр-1 – Александрия. Пихаленок и Леднев выйдут в основе
Повреждение у капитана Металлиста 1925 оказалось несерьезным
Металлист 1925 расторжение контракта свободный агент Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду
Футбол | 06 ноября 2023, 10:44 9
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду

Клуб подтвердил уход наставника

Сельту заинтересовал полузащитник Шахтера
Футбол | 05 ноября 2023, 20:30 1
Сельту заинтересовал полузащитник Шахтера
Сельту заинтересовал полузащитник Шахтера

В январе испанский клуб может предпринять попытку договориться с «горняками»

Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Футбол | 05.11.2023, 20:43
Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Полесье – Кривбасс. Стали известны составы на матч лидеров УПЛ
Футбол | 06.11.2023, 14:16
Полесье – Кривбасс. Стали известны составы на матч лидеров УПЛ
Полесье – Кривбасс. Стали известны составы на матч лидеров УПЛ
ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
Теннис | 06.11.2023, 06:21
ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
ого магнитные бури как на Металлист 1925 действуют: сначала тренер,теперь игрок...как бы к третьему дню бурь вообще не расформировали и закрыли клуб 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
05.11.2023, 19:15 26
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
05.11.2023, 11:05 10
Теннис
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
05.11.2023, 02:35 3
Теннис
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 6
Футбол
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
05.11.2023, 21:46 5
Футбол
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем