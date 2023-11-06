Металлист 1925 расторг контракт с игроком из-за «неуважения к клубу»
Вадим Сологуб стал свободным агентом
Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о прекращении сотрудничества с 19-летним полузащитником первой команды Вадимом Сологубом.
Молодой футболист присоединился к клубу весной 2023 года. Вадим подписал с клубом контракт до конца 2026 года, но отработать его до конца не получилось. «Металлист 1925» обвиняет игрока в систематических проявлениях неуважения к клубу и пренебрежении тренировочным процессом, что и стало причиной расставания сторон.
До перехода в харьковскую команду на профессиональном уровне Сологуб играл за юношескую команду львовского «Руха» и перволиговый «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.
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