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  4. БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Петраков мотивировал и знал подход к каждому игроку»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 12:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:32
289
1

БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Петраков мотивировал и знал подход к каждому игроку»

Защитник «Кривбасса» – о работе с Александром Петраковым

06 ноября 2023, 12:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:32
289
1
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Петраков мотивировал и знал подход к каждому игроку»
УАФ. Александр Петраков

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал о работе в молодежной сборной Украины под руководством главного тренера Александра Петракова

‒ Какие у вас были отношения с Александром Петраковым? Какую роль он сыграл в вашей карьере?

‒ У меня теплые отношения с Александром Васильевичем. Мы поддерживаем связь. Я желаю ему удачи в профессии. Он для меня человек с большой буквы.

‒ Были ли какие-то особенности у Петракова? Слышал, что он суеверен и, например, перед большими турнирами не брился со всем тренерским штабом.

‒ Я не знаю, какие у него предрассудки. Тем не менее могу сказать, что Петраков мотивировал каждого игрока и знал подход к каждому. На кого он мог накричать, а с кем-то пообщаться. Он ребят очень хорошо знал, как своих детей.

Напомним, что под руководством Александра Петракова молодежная сборная Украины в 2019 году стала чемпионами мира U-20.

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Кривбасс Кривой Рог Даниил Бескоровайный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Петраков
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Алекс 19
Петраков это единственный тренер который душу вкладыаал в работу.Поэтому он и вытянул отборочную группу полеостью проваленную шевченко общающимся с игроками по видео 
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