БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Петраков мотивировал и знал подход к каждому игроку»

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал о работе в молодежной сборной Украины под руководством главного тренера Александра Петракова

‒ Какие у вас были отношения с Александром Петраковым? Какую роль он сыграл в вашей карьере?

‒ У меня теплые отношения с Александром Васильевичем. Мы поддерживаем связь. Я желаю ему удачи в профессии. Он для меня человек с большой буквы.

‒ Были ли какие-то особенности у Петракова? Слышал, что он суеверен и, например, перед большими турнирами не брился со всем тренерским штабом.

‒ Я не знаю, какие у него предрассудки. Тем не менее могу сказать, что Петраков мотивировал каждого игрока и знал подход к каждому. На кого он мог накричать, а с кем-то пообщаться. Он ребят очень хорошо знал, как своих детей.

Напомним, что под руководством Александра Петракова молодежная сборная Украины в 2019 году стала чемпионами мира U-20.