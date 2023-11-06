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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 12:41 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:01
332
0

БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Вернидуб – человек с большой буквы, как тренер и личность»

Защитник «Кривбасса» – о последних успехах команды

06 ноября 2023, 12:41 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:01
332
0
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Вернидуб – человек с большой буквы, как тренер и личность»
ФК Кривбас. Даниил Бескоровайный

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный поделился мнениями об успехе его команды в первой половине сезона 2023/24.

‒ В последних трех матчах «Кривбасс» одержал три победы, забив семь голов и пропустив всего один. В 13 тур ваш клуб вошел первым в турнирной таблице УПЛ. В чем главный секрет вашего успеха?

‒ Я считаю, что единство команды и тренерского штаба – это главный успех команды. Также спасибо персоналу клуба, который делает для нас многое, чтобы мы чувствовали себя хорошо и думали только о футболе.

‒ Как оцените сотрудничество с Юрием Вернидубом?

– Для меня это человек с большой буквы, как тренер, так и личность. Перед переходом в «Кривбасс» я общался с Александром Петраковым, который сказал мне хорошие слова о Вернидубе и рассказал, что Юрий Николаевич - порядочный человек и человек слова. Это многое означало для меня при принятии решения о сотрудничестве.

‒ Денис Кузик в прошлом туре выдал настоящее шоу, отдав два ассиста и забив в ворота «Днепра-1». При этом в юношеском составе Динамо он был фланговым защитником (чаще всего левым), а в «Кривбассе» сыграл как правый вингер. Что делает Вернидуб с футболистами, что они раскрываются на неожиданных для посторонних местах?

‒ Он – молодец, однако футбол – это не одна игра, а множество матчей. Надо всегда держать планку, чего я ему и желаю.

– В следующих двух турах у вас поединки с «Полесьем», которое идет среди лидеров, и «Динамо», которое сыграет под руководством нового главного тренера. Что ожидаете от этих игр?

‒ Мы будем делать все, что зависит от себя, чтобы быть на том же месте, где мы сейчас. А там – увидим.

Напомним, что после 12 туров в Украинской Премьер-лиге «Кривбасс» возглавляет турнирную таблицу с отрывом в одно очко от «Полесья».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Даниил Бескоровайный Украинская Премьер-лига Юрий Вернидуб
Источник Украинский футбол
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