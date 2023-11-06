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Испания
06 ноября 2023, 12:52 |
415
0

Парад новых контрактов. Реал продлит договоры с тремя игроками

Милитао, Вальверде и Камавинга получат новые договоры

06 ноября 2023, 12:52 |
415
0
Парад новых контрактов. Реал продлит договоры с тремя игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

«Реал» в ближайшее время объявит о подписании новых контрактов с защитником Эдером Милитао, а также хавбеками Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингой.

Ожидается, что согласно новой политике клуба все договоры будут иметь клаусулу в размере 1 миллиарда евро.

На минувшей неделе мадридский клуб объявил о продлении контрактов с бразильскими форвардами Винисиусом Жуниором и Родриго.

Отметим, что контракт украинского вратаря Андрея Лунина истекает летом 2024 года, но у клуба на этот момент нет планов продлевать договор.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Эдуардо Камавинга Эдер Милитао
Источник Фабрицио Романо
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