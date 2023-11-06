Испания06 ноября 2023, 12:52 |
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Парад новых контрактов. Реал продлит договоры с тремя игроками
Милитао, Вальверде и Камавинга получат новые договоры
06 ноября 2023, 12:52 |
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«Реал» в ближайшее время объявит о подписании новых контрактов с защитником Эдером Милитао, а также хавбеками Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингой.
Ожидается, что согласно новой политике клуба все договоры будут иметь клаусулу в размере 1 миллиарда евро.
На минувшей неделе мадридский клуб объявил о продлении контрактов с бразильскими форвардами Винисиусом Жуниором и Родриго.
Отметим, что контракт украинского вратаря Андрея Лунина истекает летом 2024 года, но у клуба на этот момент нет планов продлевать договор.
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