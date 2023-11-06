Парад новых контрактов. Реал продлит договоры с тремя игроками

«Реал» в ближайшее время объявит о подписании новых контрактов с защитником Эдером Милитао, а также хавбеками Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингой.

Ожидается, что согласно новой политике клуба все договоры будут иметь клаусулу в размере 1 миллиарда евро.

На минувшей неделе мадридский клуб объявил о продлении контрактов с бразильскими форвардами Винисиусом Жуниором и Родриго.

Отметим, что контракт украинского вратаря Андрея Лунина истекает летом 2024 года, но у клуба на этот момент нет планов продлевать договор.