Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 12:24 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:01
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БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Были переговоры с Лацио и Селтиком, но не сложилось»
Защитник «Кривбасса» – об интересе со стороны европейских клубов
06 ноября 2023, 12:24 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:01
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Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал об интересе, который к нему проявляли столичное «Динамо» и ведущие европейские клубы.
– В СМИ сообщалось, что вы были в шаге от «Селтика», «Лацио» и «Динамо». Где здесь правда и ездили ли куда-нибудь на переговоры или просмотр?
– С «Динамо» не общался, возможно, только агенты разговаривали с ними. Что касается других клубов, то были переговоры, но не сложилось.
В нынешнем сезоне в составе «Кривбасса» Даниил Бескоровайный сыграл 13 матчей, в которых забил три гола.
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