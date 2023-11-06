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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 12:24 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:01
444
0

БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Были переговоры с Лацио и Селтиком, но не сложилось»

Защитник «Кривбасса» – об интересе со стороны европейских клубов

06 ноября 2023, 12:24 | Обновлено 06 ноября 2023, 13:01
444
0
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Были переговоры с Лацио и Селтиком, но не сложилось»
ФК Кривбас. Даниил Бескоровайный

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал об интересе, который к нему проявляли столичное «Динамо» и ведущие европейские клубы.

– В СМИ сообщалось, что вы были в шаге от «Селтика», «Лацио» и «Динамо». Где здесь правда и ездили ли куда-нибудь на переговоры или просмотр?

– С «Динамо» не общался, возможно, только агенты разговаривали с ними. Что касается других клубов, то были переговоры, но не сложилось.

В нынешнем сезоне в составе «Кривбасса» Даниил Бескоровайный сыграл 13 матчей, в которых забил три гола.

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Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Лацио Селтик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Серия A чемпионат Шотландии по футболу трансферы Даниил Бескоровайный
Источник Украинский футбол
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