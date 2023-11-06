БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Были переговоры с Лацио и Селтиком, но не сложилось»

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал об интересе, который к нему проявляли столичное «Динамо» и ведущие европейские клубы.

– В СМИ сообщалось, что вы были в шаге от «Селтика», «Лацио» и «Динамо». Где здесь правда и ездили ли куда-нибудь на переговоры или просмотр?

– С «Динамо» не общался, возможно, только агенты разговаривали с ними. Что касается других клубов, то были переговоры, но не сложилось.

В нынешнем сезоне в составе «Кривбасса» Даниил Бескоровайный сыграл 13 матчей, в которых забил три гола.