Англия06 ноября 2023, 10:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:56
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «Почему Филлипс не играет? Родри ключевой для нас»
Главный тренер «Манчестер Сити» – о возможном уходе Калвина Филлипса
06 ноября 2023, 10:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:56
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Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал возможный уход зимой полузащитника Калвина Филлипса.
«Калвин исключительный во многих вещах. Почему он не играет? Родри ключевой для нас. Калвин никогда не делал ничего против товарищей по команде, которые играют, не делал плохого лица, не тренировался плохо. Я бы хотел дать ему как можно больше игрового времени», – сказал Гвардиола.
В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» Калвин Филлипс сыграл шесть матчей без результативных действий.
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