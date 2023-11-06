Другие новости06 ноября 2023, 05:25 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Важные события во всех видах спорта
06 ноября 2023, 05:25 |
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В понедельник, 6 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Полесье – Кривбасс
17:00 Днепр-1 – Александрия
19:00 Рух Львов – Оболонь
22:00 Тоттенхэм – Челси
22:00 Хетафе – Кадис
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