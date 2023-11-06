Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Другие новости
06 ноября 2023, 05:25 |
20
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября

Важные события во всех видах спорта

06 ноября 2023, 05:25 |
20
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 6 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Кривбасс

Favbet 2.57 – 3.10 – 3.00

17:00 Днепр-1 – Александрия

Favbet 1.51 – 3.90 – 7.60

19:00 Рух Львов – Оболонь

Favbet 1.68 – 3.85 – 5.20

22:00 Тоттенхэм – Челси

Favbet 2.22 – 3.83 – 3.30

22:00 Хетафе – Кадис

Favbet 1.98 – 3.37 – 4.67

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 ноября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 05 ноября 2023, 11:05 10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
Футбол | 05 ноября 2023, 16:16 11
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры

Мирчу неправильно поняли?

ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Футбол | 05.11.2023, 16:02
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Мирослав СТУПАР: «Игрока Диназа ждет дисквалификация до конца сезона»
Футбол | 05.11.2023, 23:57
Мирослав СТУПАР: «Игрока Диназа ждет дисквалификация до конца сезона»
Мирослав СТУПАР: «Игрока Диназа ждет дисквалификация до конца сезона»
У Шахтера логистические проблемы? Аэропорт Гамбурга закрывали из-за теракта
Футбол | 05.11.2023, 22:30
У Шахтера логистические проблемы? Аэропорт Гамбурга закрывали из-за теракта
У Шахтера логистические проблемы? Аэропорт Гамбурга закрывали из-за теракта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
05.11.2023, 19:15 20
Футбол
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
04.11.2023, 15:59 2
Бокс
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Довбик – игрок матча. Стали известны оценки за поединок Осасуна – Жирона
Довбик – игрок матча. Стали известны оценки за поединок Осасуна – Жирона
04.11.2023, 17:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем