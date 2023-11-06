ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября

В понедельник, 6 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Кривбасс

2.57 – 3.10 – 3.00

17:00 Днепр-1 – Александрия

1.51 – 3.90 – 7.60

19:00 Рух Львов – Оболонь

1.68 – 3.85 – 5.20

22:00 Тоттенхэм – Челси

2.22 – 3.83 – 3.30

22:00 Хетафе – Кадис

1.98 – 3.37 – 4.67