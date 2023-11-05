«Барселона» намерена продлить контракт с ключевым защитником команды Рональдом Араухо. Об этом сообщают испанские СМИ. Нынешнее соглашение с 24-летним уругвайцем рассчитано до лета 2026 года.

Каталонцы хотят вознаградить Араухо за высокий уровень игры и за преданность клубу. Летом 2022 года Араухо отклонил предложения от «Челси» и «Ливерпуля».

Араухо находится в структуре «Барселоны» с 2018 года, за первую команду играет с 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 матчей и 1 гол, который забил вчера на последних минутах матча с «Реал Сосьедадом» (победа 1:0).