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  4. Георгий СУДАКОВ: «Де Дзерби будет работать в топ-клубе»
Англия
05 ноября 2023, 18:34 |
776
0

Георгий СУДАКОВ: «Де Дзерби будет работать в топ-клубе»

Полузащитник «Шахтера» уверен, что итальянец является тренером самого высокого уровня

05 ноября 2023, 18:34 |
776
0
Георгий СУДАКОВ: «Де Дзерби будет работать в топ-клубе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков уверен, что Роберто Де Дзерби является тренером высочайшего уровня:

«Я абсолютно уверен, что Роберто Де Дзерби в будущем возглавит один из грандов мирового футбола, и я думаю, что «Манчестер Сити» может быть таким клубом. Роберто – тренер очень высокого уровня, я помню его как очень импульсивного человека».

Сейчас 44-летний итальянец возглавляет «Брайтон», с которым занимает 7-е место в Английской Премьер-лиге. В 11 турах команда Де Дзерби набрала 18 очков. «Чайки» в этом розыгрыше АПЛ забили уже 24 гола, что является 4-м показателем в лиге.

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Георгий Судаков Брайтон Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби
Источник Sport.es
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