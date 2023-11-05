Георгий СУДАКОВ: «Де Дзерби будет работать в топ-клубе»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков уверен, что Роберто Де Дзерби является тренером высочайшего уровня:

«Я абсолютно уверен, что Роберто Де Дзерби в будущем возглавит один из грандов мирового футбола, и я думаю, что «Манчестер Сити» может быть таким клубом. Роберто – тренер очень высокого уровня, я помню его как очень импульсивного человека».

Сейчас 44-летний итальянец возглавляет «Брайтон», с которым занимает 7-е место в Английской Премьер-лиге. В 11 турах команда Де Дзерби набрала 18 очков. «Чайки» в этом розыгрыше АПЛ забили уже 24 гола, что является 4-м показателем в лиге.