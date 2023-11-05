Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: женщина возглавит мужскую Ворсклу U-19
Молодежные турниры
05 ноября 2023, 17:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:23
3107
3

Источник: женщина возглавит мужскую Ворсклу U-19

Ия Андрущак будет тренировать команду до конца года

05 ноября 2023, 17:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:23
3107
3
Источник: женщина возглавит мужскую Ворсклу U-19
ЖФУ. Ия Андрущак

Завтра новым тренер мужской команды «Ворсклы» U-19 будет объявлена Ия Андрущак, сообщает Telegram-канал болельщиков полтавской команды.

Специалистка будет работать с юношами как минимум до конца 2023 года. В этом календарном году команду ожидает еще 4 поединка. Дома «Ворскла» сыграет с ЛНЗ и «Рухом», а на выезде – с «Оболонью» и «Днепром-1».

В данный момент команда занимает 12-е место в юношеском чемпионате Украины. В активе полтавчан 13 очков в 13 матчах. У «Ворсклы» U-19 одна из худших оборон в лиге, которая позволила соперникам забить 23 гола.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Роман САЛЕНКО: «Меня в Динамо поддерживает отец. Это приятно и важно»
Святослав СИРОТА: «Не понимаю радости людей по поводу отставки Луческу»
назначение тренера Ворскла Полтава U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серия А. Дженоа проиграла Кальяри, Малиновский отыграл 84 минуты
Футбол | 05 ноября 2023, 18:17 0
Серия А. Дженоа проиграла Кальяри, Малиновский отыграл 84 минуты
Серия А. Дженоа проиграла Кальяри, Малиновский отыграл 84 минуты

Украинец отличился только желтой карточкой

ВИДЕО. Шикарный удар Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м
Футбол | 04 ноября 2023, 21:11 2
ВИДЕО. Шикарный удар Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м
ВИДЕО. Шикарный удар Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м

Португалец забил «Аль-Халиджу»

ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
Футбол | 04.11.2023, 23:59
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Футбол | 04.11.2023, 19:55
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Серия прервана. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем
Футбол | 05.11.2023, 16:54
Серия прервана. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем
Серия прервана. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ігор Бойко
Жінка врятує Україну
Ответить
+1
turist86
На початку 2012 року стала гравцем «Кубаночки». Провівши півтора року в краснодарської команді Андрущак перейшла в інший російський клуб «Зірка-2005». Брала участь в Кубку УЄФА, двічі ставала чемпіоном і срібним призером чемпіонату Росії, тричі вигравала Кубок Росії.
Ответить
0
kluchka_vova
а Олєжка очолить Д.К?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 3
Другие виды
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 23:59
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
04.11.2023, 15:59 2
Бокс
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 154
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем