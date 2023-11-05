Источник: женщина возглавит мужскую Ворсклу U-19
Ия Андрущак будет тренировать команду до конца года
Завтра новым тренер мужской команды «Ворсклы» U-19 будет объявлена Ия Андрущак, сообщает Telegram-канал болельщиков полтавской команды.
Специалистка будет работать с юношами как минимум до конца 2023 года. В этом календарном году команду ожидает еще 4 поединка. Дома «Ворскла» сыграет с ЛНЗ и «Рухом», а на выезде – с «Оболонью» и «Днепром-1».
В данный момент команда занимает 12-е место в юношеском чемпионате Украины. В активе полтавчан 13 очков в 13 матчах. У «Ворсклы» U-19 одна из худших оборон в лиге, которая позволила соперникам забить 23 гола.
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