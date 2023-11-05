Источник: МЮ хочет отправить Антони во Фламенго

Английский «Манчестер Юнайтед» готов отдать правого вингера Антони в аренду в бразильский «Фламенго» в качестве части сделки по нападающему Габриэлу Барбоза, сообщает британское издание The Mirror.

27-летнего Габриэла Барбоза можно приобрести за 20 миллионов британских фунтов, а его контракт с «Фламенго» действует до конца 2024 года. Бразильцы заинтересованы в аренде игрока «МЮ» Антони, поэтому могут рассмотреть вариант с обменом.

В 2023 году на счету Габриэла Барбоза 20 забитых мячей и 4 голевые передачи в 55 матчах за «Фламенго». У Антони дела обстоят куда хуже: он до сих пор не смог сделать ни одного результативного действия в 10 матчах сезона 2023/24.