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  4. Источник: МЮ хочет отправить Антони во Фламенго
Англия
05 ноября 2023, 17:13 |
626
0

Источник: МЮ хочет отправить Антони во Фламенго

Бразилец может стать частью соглашения по Габриэлу Барбоза

05 ноября 2023, 17:13 |
626
0
Источник: МЮ хочет отправить Антони во Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Английский «Манчестер Юнайтед» готов отдать правого вингера Антони в аренду в бразильский «Фламенго» в качестве части сделки по нападающему Габриэлу Барбоза, сообщает британское издание The Mirror.

27-летнего Габриэла Барбоза можно приобрести за 20 миллионов британских фунтов, а его контракт с «Фламенго» действует до конца 2024 года. Бразильцы заинтересованы в аренде игрока «МЮ» Антони, поэтому могут рассмотреть вариант с обменом.

В 2023 году на счету Габриэла Барбоза 20 забитых мячей и 4 голевые передачи в 55 матчах за «Фламенго». У Антони дела обстоят куда хуже: он до сих пор не смог сделать ни одного результативного действия в 10 матчах сезона 2023/24.

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Габриэл Барбоза Антони Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Источник The Mirror
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