Лионель МЕССИ: «Мбаппе может выигрывать Золотой мяч каждый год»
Легендарный аргентинец – о своем экс-партнере по команде
8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился своим мнением относительно того, кто будет выигрывать эту награду в ближайшие годы:
«Следует признать, что Холанд провел невероятный сезон. Он забил много голов, выиграл Лигу чемпионов и выиграл требл с «Манчестер Сити». Я уверен, что он станет одним из игроков, которые в ближайшие годы будут регулярно претендовать на Золотой мяч. Я не удивлюсь, если он выиграет его очень скоро.
Что касается Килиана, то здесь примерно то же самое: у него был очень хороший сезон, особенно впечатляющий чемпионат мира, он чуть не испортил нам финал своими голами.
Мне кажется – как я уже несколько раз говорил, – что он один из футболистов, которые могут выигрывать награду каждый год, потому что он явно один из самых лучших игроков в мире».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023
Англичанин отрабатывает вложенные в него 100 миллионов