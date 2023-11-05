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05 ноября 2023, 16:06 |
206
0

Лионель МЕССИ: «Мбаппе может выигрывать Золотой мяч каждый год»

Легендарный аргентинец – о своем экс-партнере по команде

05 ноября 2023, 16:06 |
206
0
Лионель МЕССИ: «Мбаппе может выигрывать Золотой мяч каждый год»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился своим мнением относительно того, кто будет выигрывать эту награду в ближайшие годы:

«Следует признать, что Холанд провел невероятный сезон. Он забил много голов, выиграл Лигу чемпионов и выиграл требл с «Манчестер Сити». Я уверен, что он станет одним из игроков, которые в ближайшие годы будут регулярно претендовать на Золотой мяч. Я не удивлюсь, если он выиграет его очень скоро.

Что касается Килиана, то здесь примерно то же самое: у него был очень хороший сезон, особенно впечатляющий чемпионат мира, он чуть не испортил нам финал своими голами.

Мне кажется – как я уже несколько раз говорил, – что он один из футболистов, которые могут выигрывать награду каждый год, потому что он явно один из самых лучших игроков в мире».

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Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Золотой мяч
Источник L'Equipe
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