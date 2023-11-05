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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 15:58 | Обновлено 05 ноября 2023, 15:59
201
0

Верес – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 13-го тура УПЛ начнется в 17:00

05 ноября 2023, 15:58 | Обновлено 05 ноября 2023, 15:59
201
0
Верес – Заря. Стали известны стартовые составы
НК Верес

Сегодня, 5 ноября, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ривне в матче тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 15-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Лавриненко и Валерия Кривенцова на матч:

«Верес»: Когут, Вовченко, Курко, Жулио Сезар, Марусич, Кучеренко, Балан, С. Шарай, Шестаков, Кухарук, Яго.

«Заря»: Сапутин, Данченко, Джордан, Батагов, Яцык, Кирюханцев, Снурницын, Мичин, Нагнойный, Горбач, Герреро.

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Источник Sport.ua
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