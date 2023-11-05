Верес – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 5 ноября, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ривне в матче тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 15-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Лавриненко и Валерия Кривенцова на матч:

«Верес»: Когут, Вовченко, Курко, Жулио Сезар, Марусич, Кучеренко, Балан, С. Шарай, Шестаков, Кухарук, Яго.

«Заря»: Сапутин, Данченко, Джордан, Батагов, Яцык, Кирюханцев, Снурницын, Мичин, Нагнойный, Горбач, Герреро.