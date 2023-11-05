Болельщики признали Артема Довбика лучшим игроком матча с Осасуной

Болельщики испанской «Жироны» признали украинского нападающего Артема Довбика лучшим игроком команды в матче 12-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:2).

Во вчерашней игре 26-летний страйкер отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Интересно, что 2-й для себя ассист Артем отдал на другого украинского легионера «Жироны» – Виктора Цыганкова.

Такую награду Довбик получил уже не впервые. Ранее украинца признавали лучшим в поединке 10-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (5:2), когда он оформил дубль.