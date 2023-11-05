Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Шовковский будет грамотно использовать потенциал игроков»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 14:21 |
462
3

Йожеф САБО: «Шовковский будет грамотно использовать потенциал игроков»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от нового коуча киевлян

05 ноября 2023, 14:21 |
462
3
Йожеф САБО: «Шовковский будет грамотно использовать потенциал игроков»
Йожеф Сабо

Бывший коуч киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от Александра Шовковского в роли главного тренера команды:

«Назначение Шовковского было ожидаемым. Других кандидатов пока нет. В «Динамо» сейчас не лучшая ситуация, много игроков распродали, осталась неподготовленная молодежь. У Шовковского свое видение тренировочного процесса и основного состава, мне кажется, он будет грамотно использовать потенциал игроков. Саша – умный, всю жизнь в футболе, все понимает, дисциплинированный. Желаю ему найти подход к футболистам. Есть молодежь, но нужны и опытные игроки».

Напомним, 3 ноября после матча 13-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1) главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что покидает команду. На следующий день было официально объявлено, что в роли рулевого киевлян румына заменит легендарный в прошлом вратарь Александр Шовковский.

По теме:
ШЕВЧЕНКО – о скандальном ударе арбитра: «Он искал, за что меня удалить»
Металлист 1925 – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Дмитрий ШАСТАЛ: «Мы готовы к напряженному графику»
Йожеф Сабо Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник 1927.kiev.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Футбол | 04 ноября 2023, 14:53 33
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова

«Горняки» хотят получить за центрального полузащитника солидную сумму отступных

В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо
Футбол | 05 ноября 2023, 14:06 0
В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо
В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо

Тренера хотят видеть на родине

Защитник Шахтера стал обладателем Кубка Либертадорес, играя в аренде
Футбол | 05.11.2023, 09:21
Защитник Шахтера стал обладателем Кубка Либертадорес, играя в аренде
Защитник Шахтера стал обладателем Кубка Либертадорес, играя в аренде
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Бокс | 04.11.2023, 15:59
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Футбол | 04.11.2023, 17:14
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Йожеф Нострадамус... 2 дня тренерує, а він вже як Шовковський використовуватиме потенціал гравців... Для чого цей мусор?
Ответить
0
luceorius
 Якщо Сабо, наперекір багатьом, зумів передбачити результат ДК - Шахтар, то чому б не прислухатись до його наступних прогнозів, тим більше, що динамівське серце, він очевидно змінив на українське.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
03.11.2023, 12:56 1
Футбол
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 9
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 2
Другие виды
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
04.11.2023, 16:47 4
Футбол
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
03.11.2023, 12:46 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем