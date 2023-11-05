Йожеф САБО: «Шовковский будет грамотно использовать потенциал игроков»

Бывший коуч киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от Александра Шовковского в роли главного тренера команды:

«Назначение Шовковского было ожидаемым. Других кандидатов пока нет. В «Динамо» сейчас не лучшая ситуация, много игроков распродали, осталась неподготовленная молодежь. У Шовковского свое видение тренировочного процесса и основного состава, мне кажется, он будет грамотно использовать потенциал игроков. Саша – умный, всю жизнь в футболе, все понимает, дисциплинированный. Желаю ему найти подход к футболистам. Есть молодежь, но нужны и опытные игроки».

Напомним, 3 ноября после матча 13-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1) главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что покидает команду. На следующий день было официально объявлено, что в роли рулевого киевлян румына заменит легендарный в прошлом вратарь Александр Шовковский.