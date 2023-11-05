Виталий МИКОЛЕНКО: «Рад забить первый гол на домашнем стадионе»

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко в Instagram прокомментировал свой первый гол на домашнем для «ирисок» стадионе «Гудисон Парк»:

«Впервые забил на «Гудисон Парк», невероятные ощущения. Фанаты, вы были великолепными, как всегда».

Напомним, 4 ноября в матче 11-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:1) Виталий Миколенко открыл счет во встрече на 7-й минуте игры. Этот гол стал для украинца первым на «Гудисон Парк». Ранее он уже забивал за «Эвертон» в АПЛ в сезоне 2021/22, но это на стадионе «Кинг Пауэр» в матче против «Лестера» (2:1).