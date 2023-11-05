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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Рад забить первый гол на домашнем стадионе»
Англия
05 ноября 2023, 14:09 |
469
1

Виталий МИКОЛЕНКО: «Рад забить первый гол на домашнем стадионе»

Защитник «Эвертона» прокомментировал первый для себя гол на «Гудисон Парк»

05 ноября 2023, 14:09 |
469
1
Виталий МИКОЛЕНКО: «Рад забить первый гол на домашнем стадионе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко в Instagram прокомментировал свой первый гол на домашнем для «ирисок» стадионе «Гудисон Парк»:

«Впервые забил на «Гудисон Парк», невероятные ощущения. Фанаты, вы были великолепными, как всегда».

Напомним, 4 ноября в матче 11-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:1) Виталий Миколенко открыл счет во встрече на 7-й минуте игры. Этот гол стал для украинца первым на «Гудисон Парк». Ранее он уже забивал за «Эвертон» в АПЛ в сезоне 2021/22, но это на стадионе «Кинг Пауэр» в матче против «Лестера» (2:1).

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стадион Гудисон Парк Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Instagram
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Tasha19
Привіт тим "експертам", які на початку сезону вже списали Миколенка))
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