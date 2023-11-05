ВИДЕО. Капитан Эвертона: «В последнее время Миколенко был невероятным»

Капитан «Эвертона» Джеймс Тарковски высказался относительно игры украинца Виталия МИколенко, который, напомним, в субботу, 4 ноября, стал автором гола в ворота «Брайтона» в матче АПЛ.

«Да, я рад за него. В последнее время он был невероятным. Он противостоял хорошим футболистам, и если честно, то был одним из наших лучших игроков. Поэтому, он заслуживал этого гола.

Ему было приятно. Он не очень часто делает удары правой ногой, но это был хороший гол», – цитирует Тарковски пресс-служба «Эвертона».