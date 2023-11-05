Металлист 1925 – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 5 ноября, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 12-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Эдмара и Романа Григорчука на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Безуглый, Ткачук Евгений, Курило, Фарина, Ременюк, Ткачук Андрей, Вачиберадзе, Мартынюк, Юсов, Сидоров.

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Иеде.