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Англия
05 ноября 2023, 12:56 | Обновлено 05 ноября 2023, 12:57
425
0

Ливерпуль начал переговоры по новому контракту со звездным игроком

Трент Александер-Арнольд должен оформить новое соглашение

05 ноября 2023, 12:56 | Обновлено 05 ноября 2023, 12:57
425
0
Ливерпуль начал переговоры по новому контракту со звездным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский «Ливерпуль» начал переговоры со звездным правым защитником Трентом Александер-Арнольдом о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста действует до завершения сезона 2024/25. «Красные» хотят дать вице-капитану команды новый долгосрочный контракт, чтобы не потерять его.

Трент Александер-Арнольд находится в системе «Ливерпуля» с 6 лет. Фанаты обожают англичанина, ведь он не просто воспитанник клуба, но и уроженец города. На счету Трента уже 284 матча за мерсисайдскую команду, в которых он отметился 16 забитыми мячами и 75 голевыми передачами.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Николо Скира
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