Денис ПИДГУРСКИЙ: «Будет трудно взламывать защиту Оболони»

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский рассказал о подготовке к матчу 13-го тура Украинской Премьер-лиги против киевской «Оболони«:

«Оболонь» укомплектована хорошими и опытными футболистами, поэтому это будет непростая игра. Киевляне хорошо обороняются и играют в тактически грамотный футбол. Будет трудно взламывать их защиту.

Они уже дали бой лидерам в этом чемпионате и выбили «Динамо» из Кубка Украины. Это свидетельствует о силе нашего следующего соперника».

Поединок «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября, начало – в 19:00.