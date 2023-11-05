Денис ПИДГУРСКИЙ: «Будет трудно взламывать защиту Оболони»
Полузащитник «Руха» рассказал о подготовке к матчу с «Оболонью»
Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский рассказал о подготовке к матчу 13-го тура Украинской Премьер-лиги против киевской «Оболони«:
«Оболонь» укомплектована хорошими и опытными футболистами, поэтому это будет непростая игра. Киевляне хорошо обороняются и играют в тактически грамотный футбол. Будет трудно взламывать их защиту.
Они уже дали бой лидерам в этом чемпионате и выбили «Динамо» из Кубка Украины. Это свидетельствует о силе нашего следующего соперника».
Поединок «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября, начало – в 19:00.
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