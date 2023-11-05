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  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «Будет трудно взламывать защиту Оболони»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 12:44 |
62
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Будет трудно взламывать защиту Оболони»

Полузащитник «Руха» рассказал о подготовке к матчу с «Оболонью»

05 ноября 2023, 12:44 |
62
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Будет трудно взламывать защиту Оболони»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский рассказал о подготовке к матчу 13-го тура Украинской Премьер-лиги против киевской «Оболони«:

«Оболонь» укомплектована хорошими и опытными футболистами, поэтому это будет непростая игра. Киевляне хорошо обороняются и играют в тактически грамотный футбол. Будет трудно взламывать их защиту.

Они уже дали бой лидерам в этом чемпионате и выбили «Динамо» из Кубка Украины. Это свидетельствует о силе нашего следующего соперника».

Поединок «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября, начало – в 19:00.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов
Источник ФК Рух Львов
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