Юрий ПАНЬКИВ: «Игра с Днепром-1 показала, над чем нам нужно поработать»

Вратарь львовского «Руха» Юрий Панькив, которому 3 ноября исполнилось 39 лет, поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оболонью» в 13-м тура Украинской Премьер-лиги:

«Провели тренировку, восстановились. День рождения отмечу дома с женой и детьми, в семейном кругу поужинаем.

Каждую игру нужно проанализировать и с правильными выводами двигаться дальше. Все матчи невозможно выиграть, но предыдущая игра с «Днепром-1» показала, над чем нам еще нужно поработать и на что обратить внимание.

В частности, нужно быть сконцентрированным в каждом эпизоде матча, ведь команды, которые имеют качественных исполнителей, могут наказать за невнимательность. Мы не можем допускать таких ошибок. Необходимо придерживаться установок тренерского штаба».

Матч «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября в 19:00 по киевскому времени.