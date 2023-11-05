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  4. Юрий ПАНЬКИВ: «Игра с Днепром-1 показала, над чем нам нужно поработать»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 12:38 |
130
0

Юрий ПАНЬКИВ: «Игра с Днепром-1 показала, над чем нам нужно поработать»

Вратарь «Руха» рассказал о подготовке к матчу с «Оболонью»

05 ноября 2023, 12:38 |
130
0
Юрий ПАНЬКИВ: «Игра с Днепром-1 показала, над чем нам нужно поработать»
ФК Рух. Юрий Панькив

Вратарь львовского «Руха» Юрий Панькив, которому 3 ноября исполнилось 39 лет, поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оболонью» в 13-м тура Украинской Премьер-лиги:

«Провели тренировку, восстановились. День рождения отмечу дома с женой и детьми, в семейном кругу поужинаем.

Каждую игру нужно проанализировать и с правильными выводами двигаться дальше. Все матчи невозможно выиграть, но предыдущая игра с «Днепром-1» показала, над чем нам еще нужно поработать и на что обратить внимание.

В частности, нужно быть сконцентрированным в каждом эпизоде матча, ведь команды, которые имеют качественных исполнителей, могут наказать за невнимательность. Мы не можем допускать таких ошибок. Необходимо придерживаться установок тренерского штаба».

Матч «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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Юрий Панькив Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев
Источник ФК Рух Львов
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