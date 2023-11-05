ВИДЕО. Как Роман Безус не забил пенальти в матче чемпионата Кипра
В поединке 10-го тура чемпионата Кипра «Омония» обыграла «Аполлон»
4 ноября украинский хавбек «Омонии» Роман Безус упустил отличный шанс забить гол в поединке чемпионата Кипра.
Бывший футболист «Динамо» и «Днепра» не сумел реализовать 11-метровый.
Это произошло на 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата Кипра, в котором «Омония» играла против «Аполлона» (2:0).
Омония идет на 2-месте, набрав с клубом АПОЭЛ по 20 очков. Лидирует Арис Лимасол (23 балла).
Чемпионат Кипра. 10-й тур, 4 ноября
Омония – Аполлон – 2:0
Голы: Лоизу, 1, Семедо, 64
Турнирная таблица
ВИДЕО. Как Роман Безус не забил пенальти в матче чемпионата Кипра
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