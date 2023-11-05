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05 ноября 2023, 07:23 | Обновлено 05 ноября 2023, 07:44
797
0

ВИДЕО. Как Роман Безус не забил пенальти в матче чемпионата Кипра

В поединке 10-го тура чемпионата Кипра «Омония» обыграла «Аполлон»

05 ноября 2023, 07:23 | Обновлено 05 ноября 2023, 07:44
797
0
ВИДЕО. Как Роман Безус не забил пенальти в матче чемпионата Кипра
ФК Омония

4 ноября украинский хавбек «Омонии» Роман Безус упустил отличный шанс забить гол в поединке чемпионата Кипра.

Бывший футболист «Динамо» и «Днепра» не сумел реализовать 11-метровый.

Это произошло на 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата Кипра, в котором «Омония» играла против «Аполлона» (2:0).

Омония идет на 2-месте, набрав с клубом АПОЭЛ по 20 очков. Лидирует Арис Лимасол (23 балла).

Чемпионат Кипра. 10-й тур, 4 ноября

Омония – Аполлон – 2:0

Голы: Лоизу, 1, Семедо, 64

Турнирная таблица

ВИДЕО. Как Роман Безус не забил пенальти в матче чемпионата Кипра

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Источник Sport.ua
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