4 ноября украинский хавбек «Омонии» Роман Безус упустил отличный шанс забить гол в поединке чемпионата Кипра.

Бывший футболист «Динамо» и «Днепра» не сумел реализовать 11-метровый.

Это произошло на 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата Кипра, в котором «Омония» играла против «Аполлона» (2:0).

Омония идет на 2-месте, набрав с клубом АПОЭЛ по 20 очков. Лидирует Арис Лимасол (23 балла).

Чемпионат Кипра. 10-й тур, 4 ноября

Омония – Аполлон – 2:0

Голы: Лоизу, 1, Семедо, 64

Турнирная таблица

ВИДЕО. Как Роман Безус не забил пенальти в матче чемпионата Кипра