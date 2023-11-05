Франция05 ноября 2023, 04:25 |
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Французское сухое. Видеообзор матчей Лиги 1
В субботу во Франции отказались забивать голы
05 ноября 2023, 04:25 |
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Во французской Лиге 1 состоялись два матча. «Ланс» владел преимуществом в поединке с «Лорьяном» на выезде, но не додавил соперника. Впрочем, беспроигрышная серия «шахтеров» во всех турнирах составляет девять матчей. Конкретно в Лиге 1 – шесть игр.
Матч «Марселя» и «Лилля» не был зрелищным. Даже по показателю ожидаемых голов суммарно команды не добрались до единицы.
Лига 1
11-й тур
«Лорьян» – «Ланс» – 0:0
«Марсель» – «Лилль» – 0:0
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