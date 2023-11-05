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Франция
05 ноября 2023, 04:25 |
31
0

Французское сухое. Видеообзор матчей Лиги 1

В субботу во Франции отказались забивать голы

05 ноября 2023, 04:25 |
31
0
Французское сухое. Видеообзор матчей Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Во французской Лиге 1 состоялись два матча. «Ланс» владел преимуществом в поединке с «Лорьяном» на выезде, но не додавил соперника. Впрочем, беспроигрышная серия «шахтеров» во всех турнирах составляет девять матчей. Конкретно в Лиге 1 – шесть игр.

Матч «Марселя» и «Лилля» не был зрелищным. Даже по показателю ожидаемых голов суммарно команды не добрались до единицы.

Лига 1

11-й тур

«Лорьян» – «Ланс» – 0:0

«Марсель» – «Лилль» – 0:0

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видео голов и обзор Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Марсель Лилль Лорьян Ланс
Источник Sport.ua
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