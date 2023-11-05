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  4. Новак Джокович – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
05 ноября 2023, 01:50 |
23
0

Новак Джокович – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на Мастерсе в Париже

05 ноября 2023, 01:50 |
23
0
Новак Джокович – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

5 ноября состоится финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В матче за титул Мастерса в столице Франции сойдутся первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) и 17-й номер рейтинга АТР Григор Димитров (Болгария).

Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после матча Бопанна / Эбден – Гонсалес / Роже-Васслен. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 14-я встреча теннисистов. Новак выиграл 12 очных поединков.

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Новак Джокович Григор Димитров смотреть онлайн ATP Париж
Источник Sport.ua
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