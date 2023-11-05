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05 ноября 2023, 01:33 |
18
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября

Важные события во всех видах спорта

05 ноября 2023, 01:33 |
18
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Ворскла

Favbet 3.73 – 3.40 – 2.06

17:00 Верес – Заря

Favbet 3.82 – 3.55 – 1.98

18:30 Лутон Таун – Ливерпуль

Favbet 13.00 – 7.48 – 1.24

22:00 Реал Мадрид – Райо Вальекано

Favbet 1.29 – 6.52 – 11.80

ТЕННИС

16:00 Новак Джокович – Григор Димитров

Favbet 1.36 – 3.56

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Источник Sport.ua
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