ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября

В пятницу, 5 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Ворскла

3.73 – 3.40 – 2.06

17:00 Верес – Заря

3.82 – 3.55 – 1.98

18:30 Лутон Таун – Ливерпуль

13.00 – 7.48 – 1.24

22:00 Реал Мадрид – Райо Вальекано

1.29 – 6.52 – 11.80

ТЕННИС

16:00 Новак Джокович – Григор Димитров

1.36 – 3.56