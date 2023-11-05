Другие новости05 ноября 2023, 01:33 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Важные события во всех видах спорта
05 ноября 2023, 01:33 |
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В пятницу, 5 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Минай – Ворскла
17:00 Верес – Заря
18:30 Лутон Таун – Ливерпуль
22:00 Реал Мадрид – Райо Вальекано
ТЕННИС
16:00 Новак Джокович – Григор Димитров
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