Украинец Якубенко впервые сыграл в парном турнире и дошел до финала

Украинский теннисист Владимир Якубенко впервые сыграл в парном разряде на профессиональном турнире.

На соревнованиях серии ITF W15 в Аль-Захре украинец и его напарник Джеком Логе (Бельгия) дошли до финала, но не сумели завоевать трофей, проиграв словацкому тандему Томаш Ланик / Самуэль Пушкар в двух сетах.

ITF M15 Аль-Захра. Пары. Хард. Финал

Владимир Якубенко (Украина) / Джеком Логе (Бельгия) – Томаш Ланик (Словакия) / Самуэль Пушкар (Словакия) – 3:6, 2:6

В одиночном разряде Владимир добрался до 1/8 финала, где уступил Ланику 6:7 (2:7), 6:4, 3:6.