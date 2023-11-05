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ITF
05 ноября 2023, 01:22 | Обновлено 05 ноября 2023, 01:24
32
0

Украинец Якубенко впервые сыграл в парном турнире и дошел до финала

Владимир Якубенко неплохо выступил на 15-тысячнике в Кувейте

05 ноября 2023, 01:22 | Обновлено 05 ноября 2023, 01:24
32
0
Украинец Якубенко впервые сыграл в парном турнире и дошел до финала
Instagram. Джеком Логе и Владимир Якубенко

Украинский теннисист Владимир Якубенко впервые сыграл в парном разряде на профессиональном турнире.

На соревнованиях серии ITF W15 в Аль-Захре украинец и его напарник Джеком Логе (Бельгия) дошли до финала, но не сумели завоевать трофей, проиграв словацкому тандему Томаш Ланик / Самуэль Пушкар в двух сетах.

ITF M15 Аль-Захра. Пары. Хард. Финал

Владимир Якубенко (Украина) / Джеком Логе (Бельгия) – Томаш Ланик (Словакия) / Самуэль Пушкар (Словакия) – 3:6, 2:6

В одиночном разряде Владимир добрался до 1/8 финала, где уступил Ланику 6:7 (2:7), 6:4, 3:6.

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Владимир Якубенко
Источник Sport.ua
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