Украинец Якубенко впервые сыграл в парном турнире и дошел до финала
Владимир Якубенко неплохо выступил на 15-тысячнике в Кувейте
Украинский теннисист Владимир Якубенко впервые сыграл в парном разряде на профессиональном турнире.
На соревнованиях серии ITF W15 в Аль-Захре украинец и его напарник Джеком Логе (Бельгия) дошли до финала, но не сумели завоевать трофей, проиграв словацкому тандему Томаш Ланик / Самуэль Пушкар в двух сетах.
ITF M15 Аль-Захра. Пары. Хард. Финал
Владимир Якубенко (Украина) / Джеком Логе (Бельгия) – Томаш Ланик (Словакия) / Самуэль Пушкар (Словакия) – 3:6, 2:6
В одиночном разряде Владимир добрался до 1/8 финала, где уступил Ланику 6:7 (2:7), 6:4, 3:6.
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