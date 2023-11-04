ATP04 ноября 2023, 18:20 |
675
0
Димитров впервые за шесть лет вышел в финал Мастерса
Григор оказался сильнее Стефаноса Циципаса в Париже
04 ноября 2023, 18:20 |
675
0
4 ноября состоялся первый матч 1/2 финала турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), в котором Григор Димитров из Болгарии переиграл грека Стефаноса Циципаса.
Париж. 1/2 финала
Григор Димитров (Болгария) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:7(1), 7:6(3).
32-летний болгарин второй раз вышел в финал Мастерса. Первый был в 2017-м в Цинциннати, где он обыграл Ника Кирьоса.
Отметим, что в финале Григор змагатиметься против победителя встречи Новак Джокович – Андрей Рублев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 ноября 2023, 05:30 0
Польская теннисистка уверенно обыграла Онс в двух партиях
Другие виды | 04 ноября 2023, 07:36 1
Ярослава сообщила о помолвке с Назаром Степановым
Футбол | 04.11.2023, 16:56
Теннис | 04.11.2023, 06:00
Футбол | 04.11.2023, 17:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2023, 19:15 154
03.11.2023, 12:46 10
Теннис
03.11.2023, 23:59
02.11.2023, 17:21 4
03.11.2023, 19:22 46
Бокс
03.11.2023, 06:15 6