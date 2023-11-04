Димитров впервые за шесть лет вышел в финал Мастерса

4 ноября состоялся первый матч 1/2 финала турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), в котором Григор Димитров из Болгарии переиграл грека Стефаноса Циципаса.

Париж. 1/2 финала

Григор Димитров (Болгария) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:7(1), 7:6(3).

32-летний болгарин второй раз вышел в финал Мастерса. Первый был в 2017-м в Цинциннати, где он обыграл Ника Кирьоса.

Отметим, что в финале Григор змагатиметься против победителя встречи Новак Джокович – Андрей Рублев.