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  4. Димитров впервые за шесть лет вышел в финал Мастерса
ATP
04 ноября 2023, 18:20 |
675
0

Димитров впервые за шесть лет вышел в финал Мастерса

Григор оказался сильнее Стефаноса Циципаса в Париже

04 ноября 2023, 18:20 |
675
0
Димитров впервые за шесть лет вышел в финал Мастерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

4 ноября состоялся первый матч 1/2 финала турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), в котором Григор Димитров из Болгарии переиграл грека Стефаноса Циципаса.

Париж. 1/2 финала
Григор Димитров (Болгария) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:7(1), 7:6(3).

32-летний болгарин второй раз вышел в финал Мастерса. Первый был в 2017-м в Цинциннати, где он обыграл Ника Кирьоса.

Отметим, что в финале Григор змагатиметься против победителя встречи Новак Джокович – Андрей Рублев.

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Источник Sport.ua
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