У Довбика 10 результативных действий в Ла Лиге, больше только у Беллингема
Украинец оформил 1+2 в матче с «Осасуной»
4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона», гости одержали победу со счетом 4:2.
Украинский нападающий гостей Артем Довбик сумел за 85 минут игрового времени оформить дубль из результативных передач и забить один гол. В общей сложности у Довбика 10 результативных действий в чемпионате Испании по футболу (6 голов и 4 передачи).
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Больше результативных действий в Ла Лиге только у полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, у англичанина 10 голов и две результативные передачи.
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