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Испания
04 ноября 2023, 18:03 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:07
2823
5

У Довбика 10 результативных действий в Ла Лиге, больше только у Беллингема

Украинец оформил 1+2 в матче с «Осасуной»

04 ноября 2023, 18:03 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:07
2823
5
У Довбика 10 результативных действий в Ла Лиге, больше только у Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона», гости одержали победу со счетом 4:2.

Украинский нападающий гостей Артем Довбик сумел за 85 минут игрового времени оформить дубль из результативных передач и забить один гол. В общей сложности у Довбика 10 результативных действий в чемпионате Испании по футболу (6 голов и 4 передачи).

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Больше результативных действий в Ла Лиге только у полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, у англичанина 10 голов и две результативные передачи.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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OKs100
Топовый уровень. После зимы перегонит по показателям Джуда Биллингема. Довбык более высокого уровня футболист.
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Gargantua
лупайте сю скалу )
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inspekcha85
Танк набрал ход
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