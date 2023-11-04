Англия04 ноября 2023, 16:02 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:20
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Илья Забарный выйдет в старте против чемпиона Англии
Матч начнется в 17:00
04 ноября 2023, 16:02 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:20
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4 ноября на стадионе «Сити оф Манчестер» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
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21-летний украинский защитник гостей Илья Забарный заявлен в стартовом составе на этот поединок.
«Борнмут» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает 17 строчку в турнирной таблице АПЛ с 6 очками.
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