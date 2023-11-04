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  4. Илья Забарный выйдет в старте против чемпиона Англии
Англия
04 ноября 2023, 16:02 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:20
176
0

Илья Забарный выйдет в старте против чемпиона Англии

Матч начнется в 17:00

04 ноября 2023, 16:02 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:20
176
0
Илья Забарный выйдет в старте против чемпиона Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

4 ноября на стадионе «Сити оф Манчестер» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

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21-летний украинский защитник гостей Илья Забарный заявлен в стартовом составе на этот поединок.

«Борнмут» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает 17 строчку в турнирной таблице АПЛ с 6 очками.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Источник Sport.ua
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