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  4. Марино ПУШИЧ: «Шахтеру не хватает последнего паса, но я счастлив»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 15:40 |
251
2

Марино ПУШИЧ: «Шахтеру не хватает последнего паса, но я счастлив»

Тренер выиграл свой первый матч в УПЛ

04 ноября 2023, 15:40 |
251
2
Марино ПУШИЧ: «Шахтеру не хватает последнего паса, но я счастлив»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич в своем первом матче УПЛ обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Тренер остался доволен выступлением своих футболистов.

«Было много борьбы на старте, а после этого мы контролировали матч. Не хватало последнего паса, мы должны были создавать больше моментов. Во втором тайме была более открытая игра, а «Шахтер» заслужил победу».

«Последние 20 минут были достаточно хаотичными, соперник пытался воспользоваться своими шансами. Но им удалось создать лишь один опасный момент».

«Что касается Артема Бондаренко, то он получил травму и мы решили не рисковать. Счастлив, что «Шахтер» хорошо сыграл в этом матче, где было много эмоций и давления», – сказал Пушич.

7 ноября команда проведет матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

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Шахтер Донецк Марино Пушич Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Алекс 19
Неужели ему нравится футбол в исполнении шазтера ? Это же грустное непривлекательное зрелище 
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