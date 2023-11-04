Марино ПУШИЧ: «Шахтеру не хватает последнего паса, но я счастлив»
Тренер выиграл свой первый матч в УПЛ
Наставник «Шахтера» Марино Пушич в своем первом матче УПЛ обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Тренер остался доволен выступлением своих футболистов.
«Было много борьбы на старте, а после этого мы контролировали матч. Не хватало последнего паса, мы должны были создавать больше моментов. Во втором тайме была более открытая игра, а «Шахтер» заслужил победу».
«Последние 20 минут были достаточно хаотичными, соперник пытался воспользоваться своими шансами. Но им удалось создать лишь один опасный момент».
«Что касается Артема Бондаренко, то он получил травму и мы решили не рисковать. Счастлив, что «Шахтер» хорошо сыграл в этом матче, где было много эмоций и давления», – сказал Пушич.
7 ноября команда проведет матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов.
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