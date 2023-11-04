Марино ПУШИЧ: «Шахтеру не хватает последнего паса, но я счастлив»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич в своем первом матче УПЛ обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Тренер остался доволен выступлением своих футболистов.

«Было много борьбы на старте, а после этого мы контролировали матч. Не хватало последнего паса, мы должны были создавать больше моментов. Во втором тайме была более открытая игра, а «Шахтер» заслужил победу».

«Последние 20 минут были достаточно хаотичными, соперник пытался воспользоваться своими шансами. Но им удалось создать лишь один опасный момент».

«Что касается Артема Бондаренко, то он получил травму и мы решили не рисковать. Счастлив, что «Шахтер» хорошо сыграл в этом матче, где было много эмоций и давления», – сказал Пушич.

7 ноября команда проведет матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов.