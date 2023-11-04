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  4. Виктор СКРИПНИК: «Если бы я сам знал, почему Ворскла так играет»
Кубок Украины
04 ноября 2023, 15:12 |
365
0

Виктор СКРИПНИК: «Если бы я сам знал, почему Ворскла так играет»

У команды нестабильные результаты

04 ноября 2023, 15:12 |
365
0
Виктор СКРИПНИК: «Если бы я сам знал, почему Ворскла так играет»
ФК Ворскла

«Ворскла» вышла в полуфинал Кубка Украины, а наставник Виктор Скрипник не может сказать, почему у команды нестабильные результаты в сезоне.

«Радуемся, что вышли в полуфинал Кубка Украины. Очень хотели этого, а дальше уже весной продолжим. Еврокубки через Кубок? Все равно, как попасть туда».

«Почему нестабильно играем? Если бы я сам знал. У нас бывает такое, что 3-5 матчей можем выиграть, а потом три проиграть», – сказал Скрипник.

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Источник Профутбол Digital
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