Виктор СКРИПНИК: «Если бы я сам знал, почему Ворскла так играет»

«Ворскла» вышла в полуфинал Кубка Украины, а наставник Виктор Скрипник не может сказать, почему у команды нестабильные результаты в сезоне.

«Радуемся, что вышли в полуфинал Кубка Украины. Очень хотели этого, а дальше уже весной продолжим. Еврокубки через Кубок? Все равно, как попасть туда».

«Почему нестабильно играем? Если бы я сам знал. У нас бывает такое, что 3-5 матчей можем выиграть, а потом три проиграть», – сказал Скрипник.