Барселона останется без президента во время вояжа на матч против Шахтера
Жоану Лапорте врачи запретили путешествия на самолете
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сможет присутствовать на выездном для его клуба матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится 7 ноября в немецком Гамбурге.
По медицинским соображениям Лапорте в течение ближайших нескольких месяцев запрещено путешествовать на самолетах.
В то же время Лапорта посетил несколько последних выездных матчей «Барселоны», в том числе и против «Порту» в Лиге чемпионов, когда его доставляли на место события автомобильным или железнодорожным транспортом. Однако в ситуации с вояжем в Гамбург было принято решение отказаться от подобной поездки, так как она окажется чрезмерно утомительной и непростой для президента «Барселоны».
Напомним, что после трех сыгранных туров в группе Н у «Барселоны» 9 очков в активе, у «Порту» - 6, у «Шахтера» - 3, а у «Антверпена» - 0.
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