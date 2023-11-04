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  4. Барселона останется без президента во время вояжа на матч против Шахтера
Лига чемпионов
04 ноября 2023, 14:35 |
618
0

Барселона останется без президента во время вояжа на матч против Шахтера

Жоану Лапорте врачи запретили путешествия на самолете

04 ноября 2023, 14:35 |
618
0
Барселона останется без президента во время вояжа на матч против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сможет присутствовать на выездном для его клуба матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится 7 ноября в немецком Гамбурге.

По медицинским соображениям Лапорте в течение ближайших нескольких месяцев запрещено путешествовать на самолетах.

В то же время Лапорта посетил несколько последних выездных матчей «Барселоны», в том числе и против «Порту» в Лиге чемпионов, когда его доставляли на место события автомобильным или железнодорожным транспортом. Однако в ситуации с вояжем в Гамбург было принято решение отказаться от подобной поездки, так как она окажется чрезмерно утомительной и непростой для президента «Барселоны».

Напомним, что после трех сыгранных туров в группе Н у «Барселоны» 9 очков в активе, у «Порту» - 6, у «Шахтера» - 3, а у «Антверпена» - 0.

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Жоан Лапорта Барселона Шахтер - Барселона Лига чемпионов самолет
Источник Sport.es
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